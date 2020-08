Insalata di orzo e farro con pomodori, cetriolo e ricotta di capra

Per i Pasticci di Ale una ricetta ideale per pranzi e cene con temperature bollenti.

Ingredienti:

– orzo

– farro

– pomodorini piccadilly

– cetriolo

– ricotta di capra

– olio evo

Cuocete farro ed orzo in pentola a pressione, modalità immersione, per circa 30 minuti. Lavate accuratamente i pomodori ed il cetriolo. Pelate il cetriolo e “grattugiatelo” in modo da ottenere delle listarelle sottilissime. Eliminate la pelle dai pomodori e riduceteli in pezzetti. Unite i cetrioli ai pomodori ed aggiungete la ricotta di capra, spezzettandola con una forchetta all’interno del condimento. Infine, unite l’orzo ed il farro e condite con un filo di olio evo.

Buon appetito.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/07/insalata-di-orzo-e-farro-con-pomodori.html?view=flipcard