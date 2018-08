Fagiolini all’aglio

Per i Pasticci di Ale questa settimana una ricetta deliziosa a base di fagiolini, ideale contro i vampiri, ma assolutamente vietata prima di appuntamenti romantici.

Scherzi a parte, questi fagiolini sono davvero buoni.

Ingredienti:

– fagiolini

– cipolla

– olio

– aceto

– aglio

– sale

Lavate accuratamente i fagiolini ed eliminate le punte delle due estremità. Poi, fate cuocere in abbondante acqua bollente con qualche pezzetto di cipolla per addolcirne il sapore. Una volta cotti, scolateli e conditeli con olio evo, aceto, sale ed abbondante aglio tagliato in pezzi piccoli piccoli. Lasciate insaporire per qualche ora e…buon appetito!