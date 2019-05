Pipe integrali con pomodorini piccadilly, asparagi e filetto di sgombro

Per i Pasticci di Ale un piatto sano e di stagione con i filetti di sgombro.

Ingredienti

– pipe integrali rigate

– asparagi

– pomodorini paccadilly

– filetto di sgombro affumicato

– olio di semi di girasoli

– cipolla

– olio evo

Fate cuocere, lessandoli, gli asparagi dopo averli accuratamente puliti sotto acqua corrente ed avere eliminato la base più dura.

Preparate, in una padella capiente, un soffritto di olio di semi di girasoli e cipolla. Aggiungete i pomodorini lavati e tagliati a metà e lasciate insaporire. Schiacciate leggermente i pomodorini con la forchetta, in modo da farne uscire il succo e creare un sughetto. Quando i pomodorini si saranno ammorbiditi (eventualmente potete eliminare anche la pelle) aggiungete gli asparagi in pezzetti e, infine, il filetto di sgombro affumicato, anch’esso in pezzetti.

Lasciate amalgamare per bene i sapori ed insaporire il composto. Il filetto di sgombro è già salato di suo; quindi vi consiglio di non aggiungere altro sale.

Cuocete la pasta in acqua bollente salata e, una volta pronta, scolatela nella padella con il condimento.

Amalgamate per bene e servite con un filo di olio extra vergine di oliva a crudo.

Buon appetito.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2019/05/pipe-integrali-con-pomodorini.html?view=flipcard