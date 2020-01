Orecchiette di grano duro con broccoletti, spinaci, carota e piselli

Per i Pasticci di Ale un piatto gustoso e proteico con verdure di stagione.



Ingredienti:

– orecchiette di grano duro

– spianci freschi

– carota

– broccoletti freschi

– piselli freschi o nel barattolo

– olio evo

– parmigiano

Cominciate pulendo accuratamente le verdure; quindi cuocetele al vapore o lessandole. Se freschi, pulite accuratamente i piselli e cuocete anch’essi in pentola a pressione o lessandoli. Se nel barattolo, riscaldateli con un po’ di acqua in un pentolino sul gas. Ricavate una purea dai piselli ed aggiungete le verdure tritate. Cuocete le orecchiette in acqua leggermente salata, scolatele al dente, unitele alla crema di legumi e verdure e condite con olio evo e parmigiano.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/01/orecchiette-di-grano-duro-con.html