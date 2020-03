Torta soffice miele, confettura di albicocche e banana

Per i Pasticci di Ale una torta genuina e golosa.



Ingredienti:

– 150 gr farina 00

– 130 gr amido di mais

– 3 uova

– 80 gr di miele millefiori

– 100 ml di olio di semi di girasole

– 150 ml di latte intero

– 1 bustina di cremor tartaro

– 1 banana

– confettura di albicocche q.b.

Unite le uova al miele usando lo sbattitore elettrico. Aggiungete, un po’ per volta, la farina, l’amido, il latte e l’olio. Amalgamate per bene il composto. Quindi, unite il cremor tartaro setacciato e continuate ad amalgamare.

Versate in una tortiera a cerniera del diametro di circa 24 cm. Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per circa 45 minuti (eseguite sempre la prova dello stuzzicadenti. Infilzate la torta e, se ne uscirà asciutto, la torta sarà cotta a puntino).

A questo punto, “appianate” la torta rimuovendo la calotta superiore. Spalmate sulla sommità, ora piatta, un po’

di confettura ed aggiungete la banana in pezzi.

