Insalata di fagiolini con patate e carote

Questa settimana per i Pasticci di Ale una insalata con le verdure, una ricetta semplice e dietetica ideale per la prova costume.

Ingredienti:

– fagiolini

– cipolla

– carote

– patate

– olio evo

– sale

– aceto

Lavate accuratamente i fagiolini e bolliteli con un po’ di cipolla per addolcirne il sapore. Lavate e sbucciate le patate e bollitele. Fate lo stesso con le carote (io preferisco bollire tutto separatamente, visti i differenti tempi di cottura). Una volta che le verdure saranno pronte, tagliatele in pezzetti ed unitele in un recipiente capiente. Infine, conditele con olio, sale ed aceto. Un’insalata super.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/08/insalata-di-fagiolini-con-patate-e.html?view=flipcard