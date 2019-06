Per i Pasticci di Ale lo strudel di verdure, una ricetta semplice e gustosa da realizzare con zucchine e melanzane.

Ingredienti:

– zucchine

– melanzane

– 1 rotolo di pasta sfoglia

– scamorza

– olio di semi di girasole

– pepe

– peperoncino

– 1 tuorlo

– sale

Ho pulito accuratamente zucchine e melanzane sotto l’acqua corrente. Ho eliminato le estremità delle zucchine ed ho ricavato delle rondelle. Ho eliminato le estremità delle melanzane, le ho sbucciate e le ho ridotte in pezzetti. Quindi, ho cotto zucchine e melanzane al vapore, in pentola a pressione (15 min); poi le ho ripassate in padella con olio, pepe nero e peperoncino.

Ho scolato i liquidi in eccesso aiutandomi con un colino ed ho posto le verdure cotte in una ciotola capiente. Ho aggiunto la scamorza in pezzetti ed amalgamato; poi ho creato uno strudel con la pasta sfoglia (1 rotolo). A questo punto ho spennellato con un tuorlo leggermente salato e cotto in forno statico a 180 gradi.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2019/05/strudel-di-verdure-per-una-cena-veloce.html?view=flipcard