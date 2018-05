Pasta con pomodorini datterini, melanzane e primo sale

Questa settimana i Pasticci di Ale ci propongono una pasta saporitissima dal sapore mediterraneo.

Ingredienti:

– pasta

– carota, sedano, cipolla, aglio per il soffritto

– melanzane (nere, oblunghe)

– pomodorini datterini

– formaggio primo sale

– olio di semi di mais

– sale

Lavate accuratamente la melanzana, eliminate le estremità e ricavate dei cubetti. Ponete sotto sale grosso per circa un’ora perché perdano un po’ del loro sapore amaro.

In una padella capiente preparate un soffritto con olio, carota, sedano, cipolla ed aglio in pezzi piccolissimi.

Lavate accuratamente i datterini, tagliateli a metà ed aggiungeteli al soffritto. Lasciate cuocere per qualche minuto, schiacciando i datterini con una forchetta perché esca un po’ del loro succo. Quindi, aggiungete la melanzana e lasciate cuocere.

Cuocete la pasta in modo che sia al dente, scolatela nella padella con il condimento e, a fiamma bassa, amalgamante per bene il composto. Infine, aggiungete il primo sale e lasciate che si ammorbidisca un pochino.

Link: http://ipasticcidiale.blogspot.it/2018/04/pasta-con-pomodorini-datterini.html?view=flipcard