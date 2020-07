Polpette di zucchina e ricotta

Impossibile non amare le polpette! Per i Pasticci di Ale polpette di zucchine e ricotta davvero squisite.

Ingredienti:

– Zucchina

– Ricotta di capra o mucca…quella che preferite

– Parmigiano

– Pan grattato

– Olio extravergine di oliva

Lavate la zucchina, riducetela in pezzetti e cuocetela al vapore o, in alternativa, lessatela. Schiacciatela con una forchetta ed unitela alla ricotta di capra. Amalgamate il composto con un po’ di parmigiano e finché non risulterà omogeneo. Aggiungete tanto pan grattato quanto ne occorre per rendere il tutto lavorabile con le mani. Formate le polpette e spennellatele con un po’ di olio evo a crudo. Buon appetito.

