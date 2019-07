Baby Food Art: Lino e Lello, amici per sempre

La cosa straordinaria della Baby Food Art è che, non solo si possono dipingere i piatti di mille colori come fossero tele bianche, ma si possono anche costruire delle vere e proprie fiabe intorno al cibo che possono insegnare qualcosa di importante ai nostri bimbi… Perché, si sa, imparare divertendosi é molto meglio.

Ad esempio, questa é la storia di Lino, il bruco canterino, e Lello l’alberello e vuole insegnare il valore dell’amicizia e della solidarietà.

C’era una volta Lino, un bruco canterino. Se ne andava in giro qua e là tutto il giorno, cantando a squarciagola ed ignorando il povero alberello, Lello, che avrebbe voluto scambiare due chiacchiere con lui. Ogni volta che Lino si avvicinava, Lello lo salutava cordialmente, ma Lino, tutto preso dalle sue melodie, lo ignorava volutamente perché preferiva starsene da solo a cantare piuttosto che dare retta ad un alberello. Un giorno, distratto dalla sue canzoncine, Lino non si rese conto che un terribile temporale si stava abbattendo su di lui. Pioveva così forte che smise di cantare e, tutto impaurito e fradicio per la pioggia, cercò di ripararsi tra l’erba del giardino, ahimè troppo bassa. Lello lo vide e, a gran voce, gridò: “Lino, presto, vieni da questa parte, ti riparerò io tra i miei rami e sotto le mie foglie”. A gran fatica, ma molto sollevato, Lino si arrampicò sull’alberello e rimase lì a parlare con lui finché il temporale non cessò. “Però” disse Lino…”non pensavo sarebbe stato così interessante scambiare due chiacchiere con te, caro Lello. Sei tanto molto gentile e sei un tipo piuttosto simpatico. Da oggi in poi, tutti i giorni, passando di qui, mi fermerò volentieri a parlare un po’ con te”. E da quel giorno, Lino e Lello, diventarono grandi amici…per sempre!

