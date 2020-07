Grano saraceno con crema di ceci e spinacini

Per i Pasticci di Ale legumi e cereali…un abbinamento perfetto!

Ingredienti:

– grano saraceno

– spinacini

– ceci secchi

– olio evo

– parmigiano

Lasciate in ammollo i ceci dalla sera prima. Quindi, cuoceteli in pentola a pressione per circa 40 minuti. In alternativa potete lessarvi, ma il tempo aumenterà ad almeno 90 minuti.

Ricavatene una crema utilizzando il passa verdure.

Poi, lavate accuratamente gli spinacini e lessateli. Frullateli con un po’ di acqua di cottura ed aggiungeteli alla crema di ceci.

Lavate abbondantemente il grano saraceno sotto acqua corrente e cuocetelo in acqua bollente. In alternativa, potete usare del brodo vegetale.

Una volta cotto, aggiungetelo alla crema di verdure e legumi e servite con un filo di olio evo ed un po’ di parmigiano.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/06/grano-saraceno-con-crema-di-ceci-e.html?view=flipcard