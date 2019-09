Torta soffice di farina di kamut integrale con mele ed uvetta

Per i Pasticci di Ale una torta dal gusto particolare e genuino per una colazione super.

Ingredienti:

– 175 gr di farina di kamut integrale

– 150 gr di zucchero

– 3 uova

– 1/2 bicchiere di latte

– 1/2 bicchiere di olio di semi di mais

– 1/2 bustina di cremor tartaro

– 1 mela

– uvetta q.b.

Lavate accuratamente la mela, sbucciatela e riducetela in pezzetti.

Lasciate l’uvetta in ammollo nell’acqua per 20′.

Lavorate i tuorli con lo zucchero ed aggiungete, a mano a mano, farina, latte ed olio.

Montate a parte i bianchi ed incorporateli al composto (delicatamente, con una spatola di legno ed un movimento dal basso verso l’alto per evitare che i bianchi si smontino). Aggiungete il cremor tartaro e mescolate; infine aggiungete i pezzetti di mela e l’uvetta ed amalgamate per bene.

Ponete il composto all’interno di una tortiera imburrata ed infarinata o nella classica formina di cartone.

Cuocete in forno preriscaldato a 150°.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2017/10/torta-soffice-di-farina-di-kamut.html?view=flipcard