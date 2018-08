Pasta con crema di datterini e stracchino

Questa settimana i Pasticci di Ale propongono una buonissima pasta integrale con datterini e stracchino.

Ingredienti:

– olio, aglio, cipolla sedano e carota per il soffritto

– polpa di pomodori datterini

– pomodorini datterini

– stracchino

– parmigiano grattugiato

– sale

Preparate un soffritto con olio, aglio, cipolla, sedano e carota. Aggiungete 4 cucchiai di polpa di datterini e qualche datterino fresco che avrete precedentemente lavato e tagliato a metà. Aggiustate di sale e lasciate cuocere per qualche minuto. Quindi, aggiungete 2 cucchiai di stracchino ed 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato, mescolando a fuoco basso. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela nel condimento precedentemente preparato, amalgamando per bene il sughetto con la pasta. Servite calda con abbondante parmigiano grattugiato.

Link http://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/07/pasta-integrale-con-crema-di-datterini.html?view=flipcard