Piadina con prosciutto cotto, pomodorini, mozzarella e cipolla caramellata

Per i Pasticci di Ale una ricetta sfiziosa con la piadina.

Ingredienti:

– piadina

– prosciutto cotto

– pomodorini

– mozzarella

– cipolla

– olio

– sale

– zucchero

Tagliate in pezzetti la mozzarella e lasciatela asciugare perchè perda l’acqua in eccesso. Lavate accuratamente i pomodorini e tagliateli in 4. Cuoceteli in una padella con un po’ di olio. Aggiustate di sale. Affettate in listarelle la cipolla. Cuocetela con un po’ di olio, aggiustate di sale e, verso la fine, aggiungete un po’ di zucchero. Scaldate la piadina in forno, come riportato sulla confezione. Ponete la piadina su un piatto da portata piano e create gli strati; nell’ordine: prosciutto cotto, mozzarella, pomodorini, cipolla. Arrotolate e servite calda!

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/01/piadina-con-prosciutto-cotto-pomodorini.html?view=flipcard