Per i Pasticci di Ale una pasta semplice e gustosa, i paccheri con pomodorini e stracciatella.



Ingredienti:

– paccheri

– olio di semi di mais

– pomodorini piccadilly

– stracciatella

Ho lavato i pomodorini sotto acqua corrente, li ho divisi a metà e li ho lasciati cuocere in una padella con un po’ di olio di semi di mais, schiacciandoli con la forchetta per fare uscire un po’ di sughetto (se non gradite la pelle, poneteli in acqua bollente per qualche secondo e poi eliminatela).

Aggiungete qualche pezzetto di stracciatella ed un po’ del suo latte amalgamando per bene.

Cuocete in abbondante acqua salata i paccheri. Una volta pronti, scolateli nella padella con il condimento, aggiungendo eventualmente dell’ acqua di cottura. Amalgamate stando attenti a non rompere la pasta e ponete su un piatto da portata. Aggiungete un po’ di stracciatella qua e là e…buon appetito.