Questa settimana i Pasticci di Ale ci propongono una pasta saporita, pratica e…ovviamente buona.

Ingredienti:

– pasta (pipe, mezze maniche,…)

– olio di semi di mais

– cipolla

– zucchine

– salsicce

– parmigiano

In una padella ho preparato un soffritto di olio e cipolla e vi ho lasciato cuocere le zucchine, precedentemente lavate e tagliate in pezzetti. In un’altra padella ho spezzettato la salsiccia, privata della pelle, e l’ho portata a cottura (senza aggiungere olio). Una volta pronta l’ho unita alle zucchine.

Ho fatto cuocere la pasta e poi l’ho unita al condimento precedentemente preparato, aggiungendo abbondante parmigiano grattugiato.

A questo punto amalgamate bene a fiamma bassa e… Il gioco é fatto.

Link: http://ipasticcidiale.blogspot.it/2018/04/pasta-con-zucchine-e-salsiccia-saporita.html?view=flipcard