Questa settimana i Pasticci di Ale ci propongono un condimento estivo super.

Ingredienti:

– 4 zucchine

– sale q.b.

– pepe nero q.b.

– 4 cucchiai di parmigiano grattugiato

– 1 +1/2 cucchiai di granella di mandorle

– 1/2 spicchio d’aglio

– 4 cucchiai di olio evo

Cominciate lessando 4 zucchine intere, accuratamente lavate e private delle due estremità. Le zucchine saranno pronte non appena riuscirete ad infilzarle con una forchetta. A questo punto scolatele, tagliatele in pezzi, ponetele in una ciotola capiente, aggiungete un mestolo piccolo della loro acqua di cottura e riducete in polpa con il minipimer.

Quindi, aggiustate di sale e pepe nero.

Poi, aggiungete 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio e mezzo di granella di mandorle, mezzo spicchio d’aglio e 4 cucchiai di olio evo. Sempre con il minipimer, frullate il tutto e, infine, ponete il pesto così ottenuto in un contenitore di vetro ermetico.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/09/pesto-di-zucchine-un-condimento-estivo.html?view=flipcard