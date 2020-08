Politica

Elezioni Abruzzo, 47 i comuni al voto in provincia dell’Aquila: i candidati sindaci e le liste

Elezioni in Abruzzo il prossimo 20 e 21 settembre: cittadini chiamati al voto in 47 comuni della provincia dell'Aquila. Da Avezzano a Castel di Sangro, passando per la Valle Subequana: le liste