Elezioni San Benedetto in Perillis: i candidati sindaci e le liste

SAN BENEDETTO IN PERILLIS – Alle amministrative 2020 sfida tra Laura D’Abrizio ed Elisio Piero Saturni. Le liste.

Per le elezioni comunali a San Benedetto in Perillis, sono in corsa per la carica di sindaco Laura D’Abrizio, con la lista “Uniti per San Benedetto”, e Elisio Piero Saturni, con la lista “Tradizione e futuro”.

Con la lista “Uniti per San Benedetto” sono candidati Erica Di Gregorio, Romina Salvati, Fiorella Gentile, Elsa Giuseppina Patrizio, Antonio D’Abrizio, Giovanni Massacesi, Arnaldo Frammolini, Pasquale Lattanzio, Norberto Slomp.

Per la lista “Tradizione e futuro” sono candidati Claudia Marini, Lia Salvati, Nunziatina Sciascia, Rodolfo Gentile, Luigi Matrone, Marco Appetiti, Francesco Moscone.