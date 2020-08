Elezioni Cagnano: i candidati sindaci e le liste

CAGNANO AMITERNO – Le liste dei candidati sindaci Iside Di Martino, Aggeo Di Nicola e Rossano Fainelli.

A Cagnano Amiterno corsa a tre per la carica di sindaco alle amministrative 2020. Si sfidano il sindaco uscente Iside Di Martino con la lista “Noi per Cagnano”, Aggeo Di Nicola con la lista “Cagnemo Cagnano” e Rossano Fainelli con la lista “Insieme per Cagnano”

Per la lista “Noi per Cagnano” si candidano Bellisario Carosi, Andrea Cimini, Emanuele Corazza, Marco Di Persio, Maria Vittoria Grimaldi, Valentina Lenza, Lucio Mancini, Renzo Marini, Pasquina Salvatore, Donatella Tarquini.

Per la lista “Cagnemo Cagnano” si candidano Achille Roberto, Cicerone Daniela, Claradonna Paolo, Di Filippo Claudio, Di Stefano Gabriella, Liberatore Pantaleo, Lippo Marco, Santucci Angela, Santucci Graziano, Zigrozzi Sergio.

Per la lista “Insieme per Cagnano” si candidano Antonello Massimiani, Giovanni Vizioli, Giulia Fiore, Pietrantonio Di Mario, Pio Di Perzio, Vittorio Lattanzi, Renato Di Stefano, Sabrina Tusi, Paolo Di Stefano, Fortinato Mercurio.