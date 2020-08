Elezioni San Demetrio ne’ Vestini: i candidati sindaci e le liste

San Demetrio, cambio al vertice del paese vestino. Il sindaco Silvano Cappelli lascia: tre i mandati portati a termine da Cappelli.

Sarà il suo vicesindaco Antonio Di Bartolomeo, classe 1981, a contendersi con Simone Ulizio, classe 82′ già consigliere comunale, la fascia tricolore.

Due le liste depositate per le prossime elezioni amministrative. La prima, “Uniti per San Demetrio” vede Di Bartolomeo come candidato sindaco. San Demetrio Rinasce – Ulizio Sindaco è la seconda lista in campo.

Lista Uniti per San Demetrio

Filauro Sandro

Di Bacco Pietro

Ciccone Giuseppe

Cotugno Massimiliano

Antonelli Fernando

Masella Claudia

Fazio Alessia

Di Fabio Mattia

Paparusso Nicola

Taddei Alessandro

Lista San Demetrio Rinasce – Ulizio Sindaco

Alessandrini Anita in Cirone

Cirilli Anna

Riocci Giuseppina in Puca

Nardis Marcella in Visconti

Bruno Gianfranco

Di Paolo Cristian

Prugnoli Eddi

Rosa Domenico detto Mimmo

Tanzi Concezio Massimiliano (Massimo)

Ulizio Vittorio