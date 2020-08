Elezioni Collepietro, i candidati sindaci e le liste

Elezioni Collepietro 2020, si voterà il 20 e 21 settembre. Presentate le liste. Sfida a due tra Mauro Colangeli e Giuseppe Bonsignore.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste sono due i candidati ufficiali alle elezioni 2020 a Collepietro, in provincia dell’Aquila. Si tratta di Mauro Colangeli e Giuseppe Bonsignore, rispettivamente sostenuti dalle liste: “Lista civica” e Insieme per Collepietro”.

Elezioni Collepietro 2020, tutti i candidati

Per Mauro Colangeli i candidati consiglieri della Lista Civica sono: Filannino Ruggiero detto Nino, Gelsomini Robaldo, Spera Gianni, Marrama Aurelio, Tomassetti Gabriele, Moretti Vittoria, Colangeli Gianni.

Per Giuseppe Bonsignore candidato sindaco la lista è composta da: Carvelli Doris, Di Bernardo Cassiano, Di Iorio Domenica, Di Loreto Mariangela, Di Scipio Giovanni, Palego Claudio, Tomassetti Dario Junior.