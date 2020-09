Elezioni, Valle Subequana al voto: incontro pubblico con i candidati sindaci dei comuni

Il 20 e 21 settembre gran parte dei Comuni della Valle Subequana andranno al voto: incontro pubblico ad Acciano con i candidati sindaci fissato per domenica 13 settembre.

Una tavola rotonda con tutti i candidati e cittadini della Valle Subequana per discutere delle problematiche della zona.

Ad organizzarla la lista civica “Nuove Idee in Comune” di Acciano.

L’appuntamento è per le 17:30 sul terrazzo del ristorante “La Cantina” di Acciano.

Questo il programma del pomeriggio: alle 17:30 la presentazione di tutti i candidati a sindaco con un loro intervento sulle problematiche della Valle. Seguirà dibattito pubblico con i cittadini presenti. In chiusura, i candidati verranno invitati a sottoscrivere un impegno pubblico a partecipare, dopo l’elezione o come componente della minoranza, ad incontri periodici – almeno quattro l’anno – per discutere e risolvere le problematiche della Valle