Elezioni Castel di Ieri: i candidati sindaci e le liste

CASTEL DI IERI – Per le elezioni amministrative sfida tra Fernando Fabrizio e Giovanna Fabrizio.

Per le prossime elezioni amministrative di settembre, a Castel di Ieri si sfideranno per la carica di sindaco Fernando Fabrizio, sostenuto dalla lista “Rinnovamento per Castel di Ieri” e Giovanna Fabrizio, sostenuta dalla lista “Insieme per Castel di Ieri”.

Nella lista “Rinnovamento per Castel di Ieri” sono candidati Mino Di Benedetto, Lucio Santilli, Francesca Amicosante, Monia Valentina De Angelis, Michela Fabrizi, Simone Di Benedetto, Domenico Placidi, Luigi Di Tommaso, Giancarlo Di Cesare.

Per la lista “Insieme per Castel di Ieri” sono candidati Claudia Di Cesare, Lea De Angelis, Mario Di Benedetto, Marinella Di Tommaso, Tonia Santilli, Daniela Di Gregorio, Gianluigi D’Alessandro.