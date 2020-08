Elezioni Castel di Sangro: i candidati sindaci e le liste

Elezioni anche a Castel di Sangro: gareggia per la riconferma il sindaco Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila. A contendergli la fascia tricolore, Daniele Marinelli, consigliere di minoranza uscente.

L’ufficializzazione delle liste arriva in un momento d’oro per la città Castel di Sangro, balzata agli onori della cronaca sportiva negli ultimi giorni, soprattutto, per il ritiro del Napoli Calcio.

Lista Continuità per il Progresso

Candidato Sindaco: Angelo Caruso

Candidati consiglieri: Castellano Franco

D’Amico Michela

Cimini Annarita

Di Nenno Andrea

Ettore Luciana

Acconcia Enia

Raffone Simon Luca

Dell’Erede Raffaela

Frascone Vincenzo

Di Vitto Francesca

Buzzelli Claudio

Altetico Luciano

Lista Progetto Comune

Candidato sindaco: Daniele Marinelli

Candidati consiglieri: Carnevale Diego

Catullo Carlo

Fioritto Alfredo

Galeone Ivana

Kodo Kapine

Marchionna Mario

Marinelli Silvia

Mosca Clelia

Puorto Brigida

Recchione Sarah

Rocci Antonio

Magda Silvestri