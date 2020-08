Elezioni Molina Aterno: i candidati sindaci e le liste

Elezioni amministrative a Molina Aterno, le liste a sostegno dei candidati sindaci Luigi Fasciani e Paolo Orsini.

Due liste anche a Molina Aterno: in corsa per la carica di sindaco il primo cittadino in carica, Luigi Fasciani, e Paolo Orsini.

“Progresso e libertà” il nome della lista che vede Luigi Fasciani, amministratore di lungo corso, candidato per il secondo mandato. “Alternativa” è la lista che propone Paolo Orsini, agente di Polizia Penitenziaria, come primo cittadino del paese Subequano.

I candidati della lista Progresso e libertà:

Romano Civitareale

Massimo Amicosante

Giovanni Carlucci

Mattia Del Vesco

Roberto Fasciani

Paolo Di Fiore

Sandro Fasciani

I candidati della lista Alternativa

Michele Petrella

Roberto Bucciarelli