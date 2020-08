Avezzano 2020, 25 liste per 6 candidati alla carica di sindaco

AVEZZANO – Presentate le liste a sostegno dei candidati sindaci: sono 25 per 6 contendenti.

Presentate ufficialmente le liste a sostegno dei candidati sindaci per le elezioni amministrative ad Avezzano.

Per Tiziano Genovesi sindaco, presentate le liste di Lega – Salvini, Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Cambiamo il Futuro e Unione di Centro.

Per Anna Maria Taccone, Forza Italia, Avezzano Domani, Io ci sono per Avezzano, Siamo Avezzano.

Per Giovanni Di Pangrazio, Avezzano al Centro, Uniti per Avezzano, Patto per la Marsica, Azione Civica per Avezzano, Avezzano Libera, Avezzano Città Territorio, Io sto con Avezzano, Riformisti per Az.

Per Mario Babbo, Fuori Centro, Avezzano Viva, Generazione+, Avezzano Prima Linea, Partito Democratico, Patto Civico per Avezzano.

Per Antonio Del Boccio, Io per Avezzano e Civilità Italiana.

Per Nicola Stornelli, Avezzano Bene Comune.