Elezioni Avezzano, nomi nuovi e vecchi tra i candidati: le liste

Elezioni Avezzano 2020, nomi freschi e conferme già ufficializzate verso il voto di settembre. Tra le ultime novità: la Lega lancia Antonio Morgante, Loredana Parisse, Paolo Laurenti e Daniela Sabatini, al fianco di Tiziano Genovesi. Con Mario Babbo, invece, il nome nuovo è quello di Matteo Di Fabio, finanziere e coordinatore provinciale Silf.

Si definiscono i nomi dei candidati alle liste per le elezioni amministrative ad Avezzano. “Vogliamo essere la prima lista cittadina che traini la coalizione”, ha sottolineato il coordinatore comunale Lega Roberto Laurenzi, annunciando i nuovi nomi a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Tiziano Genovesi. Oltre alla lista a firma Lega, Genovesi potrà contare sulle altre forze della coalizione, quindi su FdI, Udc e Cambiamo il Futuro.

Tra i nomi nuovi il candidato sindaco Mario Babbo, appoggiato dal Pd, ha presentato la candidatura di Matteo Di Fabio, 34enne originario della Valle Roveto, già coordinatore del SILF L’Aquila.

Nella giornata di ieri, la candidata Anna Maria Taccone ha ufficializzato un nuovo nome a sostegno della sua candidatura alla carica di sindaco di Avezzano. Si tratta di Domenico De Angelis, storico dirigente in ambito sanitario.

Elezioni Avezzano, i nomi a sostegno dei candidati a sindaco

Con il candidato del centrodestra, espressione Lega, Tiziano Genovesi, ci sono Giancarlo Cipollone, Angela Salvatore, Innocenzo Ranieri, Giannino Luccitti, Pamela Di Iorio, Alfredo Mascigrande, Giuliana Di Pasquale, Loredana Lancia, Mario Maggi, Giuseppe Stati.

Tanti i nomi già ufficiali anche per l’ex primo cittadino Gianni Di Pangrazio. Oltre ai nomi pesanti di Concetta Balsorio, Emilio Cipollone, Cristian Carpineta e Gianluca Presutti – ai quali si è aggiunto anche quello dell’ingegnere Sergio Di Cintio, al principio tra i papabili candidati sindaco – c’è il progetto centrale promosso dall’ex consigliere del Gruppo di Responsabilità Civica, Alessandro Pierleoni. Un progetto, per la lista ‘Uniti per Avezzano’ che aggrega: Patrizia Gallese, Cesidio Centoletti, Agostino Barbati, Pasquale Cavasinni e Angelo Gallotti. Inoltre, tra i componenti della lista: Angela Cipriani, Pietro Armento, Alessio Nuccetelli, Marcello Faenza, Bellia Giuseppina, Compagno Daniel, Costantini Giorgia, Akir Ilham, Barbarossa Remo, Ciofani Monica.

Oltre a Matteo Di Fabio alcuni nomi erano già circolati come candidati a sostegno di Mario Babbo, in particolare la candidatura dell’ex assessore della Giunta De Angelis, Pierluigi Di Stefano. Non solo, per la lista GenerAzione+, ci sono anche: Roberto Cotturone, Angelo Riccitelli, Andrea Di Rocco, Fabiana Contestabile, Michele Perruzza, Domenico Vitale, Francesca Mascaretti, Barbara Pendenza, Matteo Di Giovanbattista, Erasmo Marianetti, Giorgia Esposito e Mara Amicuzzi.

Con la candidata Anna Maria Taccone, nei giorni scorsi, erano state già ufficializzate le candidature di: Crescenzo Presutti, Mauro Acierno, Massimo Coccia, Fabiana Di Fabio, Fausta Verdecchia, Deamaria Piersanti, Mauro Di Benedetto, Alina Mosca, Maurizio Gallese, Paris Di Matteo e Nicola Palumbo.

Con Antonio Del Boccio sindaco i primi nomi scesi in campo sono quelli di: Pierluigi Palmieri, Loreta Ruscio, Federica Buzzelli e Cinzia Basilico, per la lista Civiltà Italiana.