Elezioni Avezzano, verso la sfida: i nuovi candidati consiglieri

Elezioni Avezzano 2020, continua ad allungarsi la lista dei candidati consiglieri a sostegno dei 5 papabili alla carica di sindaco. Si entra nel vivo della sfida elettorale: Antonio Del Boccio inaugurerà la sede lunedì. Intanto nuovi giovani consiglieri si propongono al fianco di Anna Maria Taccone.

I nomi nuovi, che si sono aggiunti alla lista di chi ha già ufficializzato il proprio sostegno alla corsa di Anna Maria Taccone, sono tutti giovani. Si tratta di: Berardino (Dino) Scipioni, Tiziana Maggi, Vittorio Di Genova e Martina Carlucci.

Elezioni Avezzano 2020, parlano i candidati consiglieri a sostegno di Anna Maria Taccone

“Non avevo mai pensato prima di poter fare questa esperienza – ha dichiarato la Maggi, ingegnere delle Telecomunicazioni – dopo aver visto i tanti giovani della squadra di Anna Maria mi sono entusiasmata ed ho deciso di dare il mio contributo, per mettermi a disposizione della città”.

“Questa squadra è la vera novità di queste elezioni – il commento di Scipioni, imprenditore del settore trasporti – Anna Maria Taccone rappresenta una vera rottura con tutti i vecchi schemi politici. Ho deciso di appoggiarla perché non è più il momento di restare a guardare, mentre altri prendono le decisioni che coinvolgeranno il nostro futuro”.

C’è anche Martina Carlucci tra i giovani sostenitori della Taccone, da anni volontaria delle Guardie Ecozoofile appena nominata Responsabile Ambiente. “Ho deciso di candidarmi perché ritengo che Anna Maria Taccone abbia la giusta sensibilità e attenzione per fare in modo di preservare il nostro patrimonio verde.”

“È la seconda esperienza politica per me – ha dichiarato Di Genova, dottore in Giurisprudenza e impegnato nel mondo dell’impresa – in questi due anni, in cui ho collaborato con l’amministrazione uscente, mi sono reso conto di quanto un sindaco capace possa fare davvero la differenza. Quando ho conosciuto Anna Maria Taccone ho capito che è la figura giusta per guidare al meglio Avezzano”.

Prende forma, quindi, la squadra di Anna Maria Taccone. Già ieri un altro nome era stato ufficialmente presentato. Un volto noto, quello di Filomeno Babbo, che ha già ricoperto incarichi da consigliere ed assessore ed è uno dei rappresentanti del mondo dell’associazionismo cattolico cittadino.

Elezioni Avezzano, con Di Pangrazio arriva anche Mauro Madonna

All’indomani della presentazione delle 8 liste che sosterranno la candidatura a sindaco di Giovanni Di Pangrazio, intanto, spunta fuori un altro nome, che sarà in corsa al fianco dell’ex primo cittadino di Avezzano alle prossime comunali. È quello di Mauro Madonna, che si presenta così:

“In molti già mi conoscono: sono nato e cresciuto in questo territorio che amo moltissimo e oggi sono un dipendente della LFoundry, dopo essere stato per 10 anni presidente della CSR (Centro Sportivo e Ricreativo) della Micron. Ho deciso di candidarmi al fianco di Gianni Di Pangrazio per la sua indubbia competenza, una scelta naturale per chi desidera fortemente una Città nuova e moderna, libera da qualsiasi condizionamento e soprattutto con idee definite per il futuro“.