Elezioni Aielli, i candidati sindaci e le liste

Elezioni Aielli 2020, si sfidano il sindaco uscente Enzo Di Natale e Corrado Bellino per la carica di primo cittadino di Aielli. Le liste

Si voterà il 20 e 21 settembre anche ad Aielli, per le amministrative 2020. Sfida a due tra Enzo Di Natale e Corrado Bellino, che hanno presentato ciascuno una lista. Si tratta di: Il Futuro in Comune per Enzo Di Natale, a fine mandato, e di Movimento per Aielli di Corrado Bellino.

Elezioni Aielli 2020, le liste

Questa la composizione delle liste.

Per Il Futuro in Comune per Enzo Di Natale sindaco: Gualtieri Rosanna, Bizzarri Enrico, De Santis Antonello, Nucci Cristina, Mancini Valeria, Cesarini Manuela, Ponari Francesco, Letta Nunzia, Di Censo Stefano e Callocchia Luca.

Per Movimento per Aielli di Corrado Bellino ci sono: Montaldi Maria Cristina, Piccinini Nunzia, Maiorani Silvia, Paolini Serena, Colucci Domenico, Cipriani Carmen, Di Genova Antonella, Di Stefano Angela.