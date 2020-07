Politica

Avezzano 2020, il verdetto sul centrodestra arriva da Roma

Elezioni Avezzano 2020, a Roma si decide per Avezzano. Nella capitale oggi i vertici nazionali parleranno, in via definitiva: incontro anticipato (si sarebbe dovuto tenere venerdì) proprio per la complessità delle situazioni di Chieti e Avezzano