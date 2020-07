Elezioni Avezzano, Annamaria Taccone è il candidato sindaco di Forza Italia

Elezioni 2020 Avezzano, colpo di scena nel centrodestra. Forza Italia presenta il suo candidato sindaco: Annamaria Taccone, docente universitaria e Commercialista, mentre è in corso il tavolo regionale a L’Aquila.

Arriva la proposta dell’area moderata del Centrodestra per riunire le fila in vista delle elezioni amministrative della città di Avezzano: nella riunione odierna del coordinamento regionale delle forze di centrodestra, Forza Italia ha proposto come candidato sindaco la Professoressa Annamaria Taccone, docente universitaria e titolare dal 1995 di uno Studio di Consulenza fiscale e tributaria.

Martedì 7 luglio alle ore 11, il nuovo candidato presenterà alla cittadinanza e agli organi di informazione la sua idea per rilanciare Avezzano, dopo il vuoto amministrativo dell’ultimo anno dovuto al commissariamento.

Saranno presenti il Coordinatore regionale di Forza Italia, Sen. Nazario Pagano e i Coordinatori Provinciale, Gabriele De Angelis e cittadino, Aureliano Giffi.