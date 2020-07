Avezzano 2020, centrodestra unito: accordo Lega Forza Italia per Genovesi sindaco

AVEZZANO – Vicino l’accordo tra Lega e Forza Italia in vista delle amministrative 2020. Tiziano Genovesi potrà contare sull’appoggio degli Azzurri.

Si può fare. “Prove d’intesa” titolava un post di Tiziano Genovesi in cui il candidato sindaco della Lega si vedeva sorridente vicino a Gabriele De Angelis, per una riunione che, seppur dall’esito ancora ufficioso, potrebbe rappresentare una svolta per il centrodestra nell’ambito delle amministrative di settembre ad Avezzano. Su deciso “incoraggiamento” del tavolo nazionale, infatti, sembra che l’intesa possa essere raggiunta a breve. Almeno a livello di partiti.

Resta però il nodo della candidatura di Anna Maria Taccone, diventata ovviamente piuttosto “ingombrante”. Probabilmente per questo i telefoni dei protagonisti al momento squillano a vuoto, visto che “calare” l’indicazione del livello nazionale su una situazione già “compromessa” come quella di Avezzano risulta piuttosto delicato. La candidata di Forza Italia, infatti, dovrebbe fare un enorme passo indietro per agevolare l’accordo. Per lei, potrebbe riconfermarsi la presidenza ACIAM, ma non è detto che questo risolva una situazione piuttosto delicata.

Intanto, il centrodestra ritrova l’unità (almeno a livello di partiti) anche ad Avezzano. Adesso si tratta di limitare le “ferite” inevitabili di un accordo che potrebbe essere mal digerito. E non solo dalla candidata di Forza Italia.