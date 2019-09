Elezioni Avezzano, la Lega vuole il sindaco

L’AQUILA – Arriva dall’Aquila la notizia che scalda l’atmosfera ad Avezzano, chiamata alle elezioni nella prossima primavera. La Lega chiederà il sindaco.

L’ufficialità, di quanto fino a questo momento era solo ipotizzabile, è giunta poco fa, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Fibbioni, con Andrea Crippa, eletto vice di Salvini lo scorso giugno.

Durante l’incontro con la stampa, tra i numerosi temi sollevati dai rappresentati della Lega – tra cui l’onorevole Luigi D’Eramo, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, Luca Toccalini, segretario Lega Giovani, l’assessore comunale Fabrizio Taranta, il consigliere comunale Francesco De Santis – è stata dichiarata la volontà di portare ad Avezzano, commissariata dallo scorso 10 giugno, un sindaco della Lega.

“Vogliamo diventare partito egemone in Abruzzo: non ci accontentiamo. Siamo sicuri che, già dai prossimi mesi, il nostro lavoro verrà premiato dagli elettori”. Proprio ad Avezzano gli elettori, nella prossima primavera, saranno chiamati al voto, per decretare la nuova compagine amministrativa, dopo la fine anticipata dell’era De Angelis, ora segretario provinciale di Forza Italia.