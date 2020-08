Avezzano 2020, il centrodestra scende in campo per Genovesi sindaco

AVEZZANO – Al via il tavolo programmatico del centrodestra in vista delle elezioni di Avezzano dei prossimi 21 e 22 settembre: la Lega lancia un appello a Fratelli d’Italia, Udc, Idea-Cambiamo e Forza Italia “per mettere insieme, nel segno della coerenza e della responsabilità, i programmi e le squadre, come sollecitato dai rispettivi leader nazionali”.

L’incontro è stato fissato per domani alle ore 18 nella sede del comitato elettorale di Tiziano Genovesi – che da candidato della Lega si appresta a diventare il candidato ufficiale del centrodestra unito – in quello che sarà, di fatto, il primo vertice finalizzato alla definizione del programma di governo della città per i prossimi dieci anni, programmi in larga parte già coincidenti nelle priorità. A seguire, nei prossimi giorni, è prevista anche una conferenza stampa congiunta.

“Dopo aver avviato un proficuo lavoro con il nostro partito, cominciamo a lavorare come centrodestra unito, raccogliendo le proposte dei nostri alleati, che hanno svolto anch’essi un prezioso lavoro di ascolto e programmazione, e traendone un progetto politico-amministrativo comune all’altezza delle sfide che ci aspettano. Sarà un incontro molto importante perché il centrodestra scende in campo lanciando una ambiziosa sfida per il rilancio di Avezzano e della Marsica – spiega Genovesi che è anche coordinatore provinciale della Lega -. Non possiamo più aspettare, perché una coalizione divisa favorirebbe la vittoria delle sinistre vecchie e nuove”.

Genovesi non anticipa altro, riservandosi di offrire altri dettagli sul programma dopo l’incontro con gli alleati, ma sottolinea in particolare che il centrodestra “sarà sempre in prima linea per i commercianti, gli artigiani, le imprese, gli agricoltori, gli autonomi, per disegnare insieme a loro una città che possa cambiare rapidamente passo e ricostruire il tessuto socio-economico dopo la pandemia. Avezzano chiede un centrodestra unito e concreto, al di là delle sia pur legittime aspirazioni dei singoli. Bisogna guardare al futuro e non al passato. Il centrodestra deve farsi squadra e sono certo che lunedì avvieremo un percorso che servirà a fare chiarezza e a offrire a molti concittadini la coalizione migliore per governare Avezzano”, conclude il 40enne imprenditore.