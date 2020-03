Coronavirus, cibo e medicine per chi non può uscire

Emergenza sanitaria e sociale da coronavirus. “Molti non riescono a procurarsi né cibo, né medicine. E il Comune non interviene”. La denuncia del consigliere comunale Lelio De Santis, il sindaco Biondi: “Non abbiamo registrato né segnalazioni, né tantomeno lamentele in merito”.

Attraverso una nota stampa il consigliere Lelio De Santis fa sapere di ‘aver ricevuto segnalazioni di persone in grande difficoltà, perché non riescono a procurarsi né cibo e né medicine. Chiamano invano il Comune, settore sociale e Protezione civile, ma ricevono risposte evasive ed incerte. Capisco le difficoltà della macchina comunale ma, di fronte a questa drammatica emergenza, dobbiamo essere capaci di risposte, soprattutto per le persone sole o malate”.

“Attiviamo e sosteniamo le strutture sociali di solidarietà e del volontariato per aiutare chi ha bisogno. Ognuno di noi può fare qualcosa di utile per la collettività aquilana, ma solo in un piano di lavoro coordinato e programmato da un’efficiente cabina di regia comunale. Non può riunirsi il Consiglio comunale, in mancanza di un regolamento che consenta la partecipazione a distanza, ma può certamente essere utilizzata, in condizioni di sicurezza, la disponibilità dei consiglieri comunali dei diversi gruppi, a prescindere dalla collocazione politica. In un periodo così difficile, peggiore di quello post sisma, sarebbe necessaria che tutti si rimboccassero le maniche: un Governo di salute pubblica se non ora, quando?“, conclude De Santis.

La redazione de Il Capoluogo ha contattato il primo cittadino Pierluigi Biondi, che ha precisato di “non avere alcuna informazione in merito a una simile problematica. Non si sono registrate segnalazioni o lamentele. Ho tuttavia già provveduto a contattare il consigliere De Santis chiedendo i nominativi delle persone in difficoltà, così da provvedere a risolvere qualunque possibile situazione di disagio’.