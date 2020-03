Coronavirus, terzo caso ad Avezzano

Terzo caso positivo ad Avezzano. Positiva al coronavirus una donna residente in città.

La conferma, alla redazione del Capoluogo, arriva da fonti ufficiali del Comune di Avezzano. Terzo contagio in pochi giorni ad Avezzano e decimo caso sul territorio marsicano.

Nella serata di ieri, infatti, la notizia di altri due casi risultati positivi a tampone: una donna di Collarmele e un uomo di Pescina.

In corso le indagini epidemiologiche per rintracciare i contatti da parte del personale della Asl. In giornata si attendono i risultati di altri test eseguiti su pazienti marsicani.

Gli altri pazienti marsicani sono il medico dell’ospedale di Pescina, residente a Cerchio, un uomo di Scurcola Marsicana, un pensionato di Avezzano, un 56enne di San Benedetto dei Marsi, un 51enne di Pescina, un uomo di Tagliacozzo, in quarantena domiciliare con sintomi lievi, un uomo 69enne di Avezzano, una donna di Collarmele e un uomo di Pescina. Questi ultimi due casi registrati nella serata di ieri, lunedì 16 marzo.