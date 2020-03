Coronavirus, niente raccolta differenziata per chi è in quarantena

Raccolta rifiuti e differenziata al tempo del Coronavirus, ecco le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità: niente raccolta differenziata per chi è in quarantena obbligatoria o positivo al Coronavirus. Ecco come funziona: chi è positivo o si trova in quarantena obbligatoria non deve più effettuare la raccolta differenziata, ma deve conferire i rifiuti tutti insieme nel mastello dell’indifferenziato, utilizzando due o tre sacchetti resistenti uno dentro l’altro, da chiudere con lacci o nastro adesivo, avendo cura di utilizzare i guanti.

Un piccolo cambiamento riguarda anche tutti gli altri (non solo i positivi o in isolamento), che dovranno – in questa fase e fino a nuove disposizioni – gettare i fazzoletti di carta utilizzati per soffiarsi il naso nell’indifferenziato e non più nell’organico.