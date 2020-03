Coronavirus, niente fiaccolata per le vittime del sisma

L’AQUILA – Aggiornamento del sindaco Pierluigi Biondi sull’emergenza Coronavirus. Confronto con l’associazione vittime del sisma 6 aprile per studiare un’alternativa alla fiaccolata.

Il Comune dell’Aquila, insieme alle associazioni delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009, sta studiando alternative alla fiaccolata che ogni anno si è svolta nella notte tra il 5 e 6 aprile. In piena emergenza Coronavirus, infatti, sarà impossibile effettuare la fiaccolata, nei modi consolidati. Occorrerà trovare un’alternativa che consenta di limitare il rischio contagio. “Sentiremo i familiari delle vittime del sisma del 2009 – ha spiegato Biondi – per immaginare insieme una modalità del tutto diversa per alimentare il ricordo, perché è certo che non si potrà svolgere alcuna fiaccolata”.

L’annuncio durante la conferenza stampa online per l’aggiornamento sull’emergenza Coronavirus, nel giorno in cui si attende il pacchetto di misure a sostegno dell’economia e del sistema sanitario nazionale, previsto nel decreto del Consiglio dei Ministri: “Vedremo – ha sottolineato Biondi – se ci sarà la norma relativa ai cantieri”.

