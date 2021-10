Elezioni Marsica 2021, tutti i sindaci eletti

Elezioni comunali 2021, i risultati nella Marsica. L’aggiornamento sui sindaci eletti nei Comuni chiamati all’appuntamento amministrativo.

Marsica al voto: il primo verdetto era arrivato subito, già nella serata di domenica. Tagliacozzo, il Comune più grande chiamato al voto, ha eletto Vincenzo Giovagnorio per il suo secondo mandato consecutivo. Era l’unico candidato: quindi, l’unico ostacolo che aveva davanti era il raggiungimento del quorum, abbondantemente superato già dopo il primo giorno di votazioni. Tuttavia, l’elezione sarà valida e sarà scongiurato l’arrivo di un commissario, se la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Conferma anche per il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, che si è imposto sull’avversaria Marta Iannicca.

A Civita d’Antino terzo mandato consecutivo per Sara Cicchinelli, che si impone sul candidato Antonio Di Francesco con 99 voti di scarto.

A Canistro Gianmaria Vitale è stato eletto nuovo sindaco, con il 54,24% dei voti.

Riconferma anche a Bisegna, per il sindaco Antonio Mercuri.

Giacinto Sciò si conferma sindaco nel Comune di Pereto.

Sorpresa ad Ovindoli, dove Simone Angelosante non ottiene la riconferma: vince Angelo Ciminelli, è lui il nuovo sindaco del comune marsicano.

Scurcola Mariscana ha il suo nuovo sindaco: è Nicola De Simone che supera la soglia del 90% delle preferenze, imponendosi su Francesco Saturni.

Ortucchio riconferma Raffaele Favoriti.

