Elezioni Ovindoli, Angelo Ciminelli è il nuovo sindaco

Elezioni Ovindoli, è Angelo Ciminelli il nuovo sindaco: battuto il sindaco uscente e consigliere regionale Simone Angelosante.

Risultati non ancora definitivi, ma che sanciscono già la vittoria per Angelo Ciminelli, eletto sindaco di Ovindoli con un consenso importante: 59,65%, contro il 40,35% di Simone Angelosante, consigliere regionale in quota Lega.

Si-Amo Ovindoli la lista del candidato sindaco eletto Ciminelli, Orgoglio Ovindoli invece la lista a sostegno di Simone Angelosante.

