Elezioni Ortucchio, Raffaele Favoriti confermato sindaco

Elezioni Ortucchio, Raffaele Favoriti confermato alla carica di primo cittadino del Comune marsicano.

Vince Raffaele Favoriti, confermandosi sindaco di Ortucchio per il suo secondo mandato consecutivo.

“Sono molto felice: questa vittoria per me vale come riconoscimento per l’operato dell’amministrazione negli ultimi 5 anni. Ora ci rimetteremo al lavoro, continuando quanto già iniziato”, ci spiega Favoriti, contattato dalla redazione.

Raffaele Favoriti si è imposto sull’avversario nella corsa alla carica di sindaco, Marco D’Aurelio, con il 67,42%, ottenuto grazie ad 805 preferenze ricevute dall’elettorato.

Questo nel dettaglio il risultato delle elezioni amministrative di Ortucchio 2021.