Elezioni Roseto degli Abruzzi, è ballottaggio tra Mario Nugnes e William Di Marco

Elezioni Roseto degli Abruzzi, sarà ballottaggio i prossimi 17 e 18 ottobre: a contendersi la carica di primo cittadino il candidato civico Mario Nugnes e William Di Marco, candidato per il centrodestra.

Spoglio molto a rilento quello di Roseto degli Abruzzi. Ma non tante sorprese: si andrà al ballottaggio, con Nugnes che ha conquistato il 30,81% delle preferenze e William Di Marco, fermo al 22,46%. Testa a testa fino alla fine per l’avversario che avrebbe dovuto concorrere al prossimo ballottaggio con Nugnes, tra Di Marco e Tommaso Ginoble, alla fine l’ha spuntata il candidato del centrodestra, con Ginoble che si è attestato al 21,68%, per un centinaio di voti di scarto.

Nugnes è sostenuto dall’ex deputato Cesare Sottanelli, coordinatore regionale di Azione. Tra i candidati che appoggiano Di Marco ci sono Giuseppe Belòlachioma, deputato Lega, e la consigliera regionale Simona Cardinali.

