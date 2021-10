Elezioni Sulmona, è ballottaggio tra Gianfranco Di Piero e Andrea Gerosolimo

Nessuna vittoria al primo turno, come in parte prevedibile, a Sulmona: sarà ballottaggio. Fuori il centrodestra, con Masci candidato, si giocheranno la carica di primo cittadino, per il post Casini, Gianfranco Di Piero e Andrea Gerosolimo.

Centrosinistra contro civismo, Di Piero contro Gerosolimo. L’elettorato dovrà scegliere tra i due profili – e le due rispettive forze in campo – i prossimi 17 e 18 ottobre. Al momento, il primo turno – i cui dati sono ancora in via di definizione, con gli atti di una sezione mancante inviati all’Ufficio centrale per completare le operazioni – i candidati hanno riportato i seguenti risultati:

39,65% per Gianfranco Di Piero, candidato del centrosinistra e M5S, con 5094 voti ricevuti;

34,16% per l’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, candidato civico, che ha ottenuto 4389 voti;

23,45% per Vittorio Masci, candidato del centrodestra unito, che ha conquistato 3012 preferenze;

2,74% la percentuale di preferenze riportare dall’unica candidata donna Elisabetta Bianchi, con 352 voti.

A Sulmona ha vinto il voto disgiunto. Un dato che balza agli occhi e che si è consolidato nel corso delle ore, a mano a mano che arrivavano i risultati, è che il candidato Di Piero ha preso più voti rispetto alle sue liste; l’inverso è successo al candidato Gerosolimo, che proprio su questo aspetto interviene, con un breve comunicato stampa.

“Attendiamo i risultati definitivi che arriveranno in nottata per avere un quadro più chiaro. Al momento le nostre liste raggiungono un risultato molto confortante perché siamo la prima coalizione” le prime dichiarazioni di Andrea Gerosolimo, rilasciate in serata. “C’è un po’ di delusione per il risultato del sottoscritto, che si attesta sotto le liste, anche se una flessione l’avevamo prevista. Le prossime 48/72 ore saranno determinanti per le scelte da fare”.

Attualmente la lista più votata è quella del PD.

“È un bellissimo dato, una vittoria netta in tutto Abruzzo” ha commentato in tarda serata Michele Fina. “A Sulmona presenta poi un dato politicamente rilevantissimo: un’alleanza larga delle forze politiche del centrosinistra con i Cinque Stelle raggiunge con Gianfranco Di Piero, il più votato, il ballottaggio in una posizione di favore, in un contesto in cui i pronostici davano altri equilibri ed altri favoriti”.