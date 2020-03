Coronavirus, secondo decesso all’ospedale del G8

L’AQUILA – Secondo paziente affetto da Coronavirus deceduto presso l’ospedale del G8.

Dopo l’uomo di Castel di Sangro, secondo decesso all’ospedale del G8, a L’Aquila. Nel caso precedente si trattava del primo paziente trasferito nell’ospedale riattivato per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, residente a Castel Di Sangro. Il secondo decesso, invece, riguarda un paziente classe 1943, residente a Montesilvano e trasferito a L’Aquila dall’ospedale di Pescara.