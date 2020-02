Taffo assicura: nessuna ironia sul Coronavirus

“In tanti ci chiedete un post sul Coronavirus, ma facciamo un passo indietro. Parlino le istituzioni”. Taffo non scherzerà sul Coronavirus.

Coronavirus, Taffo Funeral Services rinuncia all’ironia che ha reso famosa l’azienda. Alessandro Taffo su Facebook: “In tanti ci chiedete un post sul Coronavirus, di dire la nostra anche in quest’occasione. Sinceramente preferiremmo fare un passo indietro, questa volta, e far parlare le istituzioni per far dire ai cittadini quale sia l’entità del problema e i modi per contenerlo. Che dire, vi aspetto tutti il più tardi possibile”.

