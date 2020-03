Coronavirus, Taffo a sostegno dello Spallanzani di Roma

Coronavirus, Taffo Funeral Services a sostegno della raccolta fondi destinata all’Ospedale Spallanzani di Roma. Un aiuto nel momento dell’emergenza sanitaria.

L’annuncio dell’Onoranza Funebre sulla sua pagina Facebook Taffo Funeral Services. La raccolta fondi è stata lanciata sulla piattaforma Gofundme.

“Questo è un momento difficile per noi italiani, ma lo è soprattutto per coloro che ogni giorno lottano tra la vita e la morte. Per questo motivo abbiamo deciso di aiutare il reparto di Malattie Infettive dell’ #OspedaleSpallanzani di Roma mediante questa raccolta fondi, destinata all’acquisto di strumentazioni per la terapia intensiva e subintensiva“.

Un dono in prima persona, da promotore dell’iniziativa, e un invito rivolto a quanti seguono la ben nota pagina – che fa, spesso, dell’ironia uno dei suoi vincenti marchi di fabbrica – ad aiutare, per sconfiggere insieme il coronavirus.

“Invitiamo tutti i nostri fan a donare anche solo 5€ e a condividere il post, siamo tantissimi possiamo fare tanto insieme. Noi faremo la nostra parte e inoltre regaleremo degli adesivi con le nostre frasi a tutti quelli che doneranno. Sarà una raccolta fondi lampo, si chiuderà in 3 giorni e i soldi saranno subito devoluti alla struttura perché ne ha urgente bisogno”.