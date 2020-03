Coronavirus, primo decesso all’ospedale G8

Coronavirus, è deceduto uno dei pazienti ricoverati all’ospedale G8 dell’Aquila, positivo al Covid-19. Si tratta del primo decesso in provincia dell’Aquila riguardante i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza.

Era stato il primo paziente trasferito nell’ospedale riattivato per far fronte all’emergenza sanitaria in atto. Si tratta di un uomo di Castel Di Sangro, ricoverato all’ospedale del G8. Il personale addetto allo svolgimento delle operazioni, per gli eventuali decessi, ha ricevuto la comunicazione dal personale medico sanitario.

Un lutto che colpisce la comunità di Castel Di Sangro e del suo sindaco, Angelo Caruso, presidente della provincia dell’Aquila, che ha scelto queste parole per l’addio ad un suo concittadino.

“Profondamente addolorato, ci ha lasciato un amico. Cordoglio alla famiglia”.