Coronavirus, 40 casi positivi ad Avezzano. Due nuovi contagi da Covid-19 comunicati dal Comune.

Questi gli ultimi dati certificati e registrati sul sito istituzionale del Comune di Avezzano. 40 i contagi emersi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Due i decessi, di due donne di 80 anni.

14 sono le persone che restano attualmente in sorveglianza attiva da parte della Asl. 5 i residenti in sorveglianza passiva, posti in isolamento domiciliare nella proprie abitazioni.

L’aggiornamento del Servizio Sanitario regionale oggi ha ufficializzato 72 nuovi casi in Abruzzo, di cui 2 relativi alla Asl1 della provincia aquilana.

Coronavirus Marsica, il punto

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, nella Marsica erano emersi nuovi casi: il primo positivo a Carsoli, il secondo caso a Ortucchio e il terzo contagio nel Comune di Gioia dei Marsi. I contagi relativi al territorio marsicano salgono così a 91 positivi, registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria in atto. Il totale dei contagi relativi alla Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila è di 199 positivi al Covid-19.