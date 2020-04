Coronavirus, Marinangeli dal G8:” situazione ancora molto impegnativa”

Situazione ancora molto impegnativa a causa del Coronavirus nel reparto di Terapia intensiva allestito presso il G8 all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

A dirlo, in un video per il Capoluogo, il professore Franco Marinangeli, primario di Rianimazione al San Salvatore, in “trincea” in questi giorni con i suoi colleghi, a causa dell’emergenza Coronavirus in corso.

Con il professore Marinangeli, anche il dottore Antonello Ciccone, protetti entrambi per evitare qualunque tipo di contagio.

“Qui all’interno del G8 la situazione è molto diversa rispetto a quanto arriva all’esterno. Abbiamo 14 pazienti ricoverati (positivi al Coronavirus) e la guardia è ancora alta”, spiega il professore Marinangeli.

Il professore Franco Marinangeli raccomanda quindi, “la massima prudenza in questo momento”.

“I contagi sono ridotti e questa cosa si dà una speranza. Noi in questo momento abbiamo una situazione ancora molto impegnativa. Nel dare l’augurio per la Pasqua vi invitiamo a evitare i contatti, a non allargare le maglie di questa situazione che ci vede ancora in prima linea nella lotta contro il Coronavirus“.